Betriebe wie Privatpersonen sind aufgerufen, hilfesuchenden Familien schöne sommerliche Momente zu schenken. Gutscheinspenden jeglicher Art sind willkommen – vom Gratis-Essen bis zum Friseurbesuch. Auch Kärnten Card ist mit an Bord.

KÄRNTEN. 500 Kärntner Familien sollen schöne Sommermomente erleben dürfen, geht es nach der Caritas Kärnten. Daher werden Unternehmen und Privatpersonen gebeten, Gutscheine für Ausflüge, Kino-Besuche, Massagen, Gratis-Essen etc. zur Verfügung zu stellen. Die fünf Beratungsstellen der Caritas verteilen diese Gutscheine dann an hilfesuchende Menschen mit finanziellen oder existenziellen Sorgen. Die Aktion nennt sich "Sommer in Teil-Land".

250 Pakete der Kärnten Card

Mit an Bord ist schon die Kärnten Card, die zu Beginn 250 Kärnten-Card-Sommer-Pakete zur Verfügung stellt. "Für Menschen, die heuer wegen der Corona-Krise ihren Urlaub zu Hause verbringen, ist die Kärnten Card die ideale Urlaubsbegleiterin. Wir unterstützen diese Aktion der Caritas gerne und wünschen den 150 Kindern und 100 Erwachsenen, die in den Genuss unserer Kärnten-Card-Sommer-Pakete kommen, viel Freude beim kostenlosen Besuch unserer über 100 Ausflugsziele", so Anton Fasching als Geschäftsführer der Interessensgemeinschaft Kärnten-Card-Betriebe.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Caritas-Direktor Ernst Sandriesser bedankt sich bei Fasching und hofft auf Nachahmer: "Jedes Kind soll schöne Momente erleben dürfen! Verbringen wir unseren Sommer doch heuer gemeinsam in Teil-Land!" Viele Familien können sich durch die Corona-Krise, verbunden mit Jobverlust oder Kurzarbeit, keine Ausflüge, einen Besuch im Strandbad oder ein Essen für die ganze Familie in einem Restaurant leisten. Doch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist enorm wichtig.

Noch bis 31. Juli

Die regionalen Gutscheine jeglicher Art seien auch eine Unterstützung für die lokalen Unternehmen. Die Caritas nimmt diese noch bis 31. Juli in der Zentrale entgegen:

Alexandra Wagner, Sandwirtgasse 2, Klagenfurt.

Information: 0463/55 560 - 11 000 oder teil-land@caritas-kaernten.at