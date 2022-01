In Kärnten beginnt mit dem Ende der Weihnachtsferien ab Montag wieder der reguläre Schulbetrieb. In diesem Zusammenhang ersuchen die Verantwortlichen des Landes alle Eltern, ihre Kinder am Sonntag nochmals auf eine mögliche Corona-Infektion zu testen.

KÄRNTEN. Zu diesem Zweck wurden vor den Weihnachtsferien seitens der Bildungsdirektion drei Antigentests pro Kind zur Verfügung gestellt. "Nehmen Sie dieses Angebot wahr und leisten Sie mit einem Corona-Test vor dem Schulbeginn einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit ihrer Kinder und einen gesunden Schulstart", erklärt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes.

Ziel: Präsenzunterricht ermöglichen

Erklärtes Ziel der Verantwortlichen sei es jedenfalls weiterhin, den Präsenzunterricht an Kärntens Schulen zu ermöglichen. Corona-Testungen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. "Testen Sie ihre Kinder am besten sonntags mit den zur Verfügung gestellten Antigentests", appelliert Kurath. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Schülerinnen und Schüler in den Schulen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag per Antigentests auf eine mögliche Infektion getestet, am Mittwoch per PCR-Test.