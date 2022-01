Nachdem es an den letzten Tagen des vergangenen Jahres bereits zu unzähligen Unfällen auf Kärntens Pisten kam, wurde die traurige Serie auch ersten Tag des neuen Jahres fortgesetzt. Zwei schwere Unfälle passierten heute auf der Gerlitzen und in Bad Kleinkirchheim.

GERLITZEN/BAD KLEINKIRCHHEIM. Mittags stieß ein 15-jähriger deutscher Skifahrer bei der Talfahrt auf der Klösterleabfahrt im Schigebiet Gerlitzen (Gemeinde Arriach) gegen eine vor ihm fahrende 53-jährige italienische Skiläuferin, sowie in weiterer Folge gegen einen 36-jährigen Skifahrer aus Villach. Alle Beteiligten kamen zu Sturz, wobei die Italienerin und der Mann aus Villach Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungshubschrauber Alpin 1 bzw. einem Privat-PKW in das LKH Villach gebracht.

Schwerer Unfall auch in Bad Kleinkirchheim

Am Nachmittag geschah dann auf der Strohsackabfahrt im Skigebiet Bad Kleinkirchheim ein Unfall: Ein 18-jähriger ungarischer Snowboarder kam aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Mann wurde vom Pistenrettungsdienst der Bergbahnen geborgen und anschließend vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach gebracht.