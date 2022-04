In Cap Wörth fand erstmals eine Ausbildungsoffensive in Kooperation zwischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) und der Vereinigung der Berufsschüler statt.

KÄRNTEN. Die Vereinigung der Berufsschüler und die Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) sind ein wesentliches Sprachrohr der Lehrlinge und eine wichtige Anlaufstelle für Probleme und Anliegen rund um die Arbeitswelt. “Das erste gemeinsame österreichweite Kickoff fand großen Zuspruch. 60 Teilnehmer aus allen Bundesländern sind der Einladung gefolgt und haben sich am vergangenen Wochenende in den Bereichen Rechte und Pflichten in der Lehre, Kommunikation und Rhetorik, Projektmanagement und Socialmedia weitergebildet“, freut sich der Bundesvorsitzende der Gewerkschaftsjugend Richard Tiefenbacher.

Kritik an der aktuellen Lehrlingspolitik

Erstmals trafen sich Lehrlinge aus allen Bundesländern und konnten ihre gemeinsamen Erfahrungen rund um die Arbeitswelt und Ausbildung austauschen. Kritik wurde auch an der aktuellen Lehrlingspolitik laut. Neben einer Digitalisierungsoffensive in den Fachberufsschulen fordert die ÖGJ eine umfassende Reform der Berufsbilder. “Die Lehrinhalte der Berufsbilder müssen dringend dem digitalen Zeitalter angepasst werden. Derzeit werden Lehrberufen neue Namen gegeben, die inhaltliche Ausbildung bleibt jedoch gleich, wie vor sechzig Jahren“, kritisiert der Landesvorsitzende der Gewerkschaftsjugend Kärnten Mario Pichler.