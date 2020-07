Diese liebenswerten Kärntner und Kärntnerinnen freuen sich auf ein Kennenlernen! Wenn Sie Interesse einer Kontaktaufnahme haben, melden Sie sich bitte bei Anna's Partnervermittlung unter der Telefonnummer 0664/84 57 553.

2225 – Martin, 47 Jahre, Mechaniker

Komm lass uns miteinander fröhlich durchs Leben gehen, in Kroatien und in die Brandung stürzen, gemeinsam grillen oder Essengehen, mit meinem Roller uns den Wind um die Nase wehen lassen! Martin 47 Jahre, 1,83 Meter groß, gefühlvoll und verlässlich, ordentlich, sehr gepflegt und finanziell unabhängig, sehnt sich nach einer herzlichen Partnerin, Nichtraucherin und Nichttrinkerin bis 50 Jahre.

1245 – Männlich, 54 Jahre, Schlosser

Möchtest du dein Herz an einen ausgeglichenen Schlosser mit stattlicher Figur und 1,85 Meter großen Nichtraucher verschenken? Mit mir Radfahren, Wandern, Ausflüge ans Meer und Wellness genießen! Sehnt sich dein Herz nach liebevoller, harmonischer Zweisamkeit mit einem gefühlvollen Partner? Ja, dann ruf schnell an!

1672 – Jochen, 51 Jahre



Lebe auf einem gepflegten landwirtschaftlichen Anwesen, bin 1,85 Meter groß mit guter Figur, tageslichttauglich, charmant und gepflegt, bodenständig, liebe Tennis, Radfahren, Skifahren, Schwimmen, Tagesausflüge, die Jagd und hoffentlich auch bald Dich!

1800 – Konrad, 68 Jahre, Unternehmer in Pension



Konrad, ein charmanter Unternehmer in Pension, 1,80 Meter groß, mit guter Figur, attraktiv, ehrlich, korrekt und sehr gepflegt, möchte dein Fels in der Brandung sein! Ich tanze gerne und am Wochenende unternehme ich Ausflüge. Mag aber auch gemütliches Beisammensein in meinem Garten. Darf ich dich in meine Welt einführen und vielleicht bleibst du für immer?

1155 – Männlich, 63 Jahre, Ingenieur in Pension



Meinen Betrieb habe ich bereits an meinen Sohn übergeben. Bin Chorsänger, mag Konzerte, Nichtraucher, sehr naturverbunden, für alles offen aber für nichts fanatisch, mag Almwandern, Wellness, Tennis, Skifahren. Man sagt ich sei ausgeglichen, jugendlich, ordentlich, sehr gepflegt und tageslichttauglich, sowie sanftmütig. Neugierig? Bitte trau dich!

8333 – Jutta, 49 Jahre, leitende Angestellte



Du bist ehrlich, gepflegt, liebevoll, charmant? Dann könntest du mein Herz erobern! Jutta, liebenswerte, leitende Angestellte, geschieden, schlank, ohne Altlasten, mag Skifahren, Wandern, Radfahren, Reisen, Kabarett, Konzerte, natürlich teile ich auch deine Interessen! Neugierig, dann melde dich doch einfach!

6877 – Weiblich, 67 Jahre, in Pension

Meine Ansprüche sind nicht hoch, ich suche einfach einen liebenswerten Handwerker, der gerne wandert, schwimmt, Reisen und Kultur mag, Gartenarbeit bis 75 Jahre. Ich bin 67 Jahre alt, gefühlvoll, humorvoll, schlank mit Matura und war bis zu meiner Pension selbstständig in der Tourismusbranche – seit zwei Jahren bin ich Witwe und des Alleine seins müde.

1734 – Helene, 50 Jahre, Medizinische Angestellte



Helene, 50 Jahre, medizinische Angestellte mit toller Figur, eine attraktive Erscheinung, braune lange Haare, Nichtraucherin, groß, hat nach einer gescheiterten Beziehung Lust auf einen Neuanfang mit einem niveauvollen Partner bis 60 Jahre – gerne stattlich! Bin Jägerin, liebe gute Gespräche, a gutes Glaserl Wein, Walken, Tanzen, bin nicht ortsgebunden. Also ran ans Telefon!

1204 – Gerda, 53 Jahre, Köchin

Alleine sein ist nichts für mich – ich sehne mich nach Streicheleinheiten, nach einem liebevollen Miteinander mit einem Mann, der treu, verlässlich und gepflegt ist und eine Beziehung eingehen möchte! Heiße Gerda, bin anhangslos, Köchin ohne Altlasten, positiv denkend, gefühlvoll und unternehmungslustig und freue mich auf deinen Anruf! Bitte sei auch du mutig!

1558 – Mary, 57 Jahre



Mary, 57 Jahre, schlank, mit ganz langen Haaren, ist Kärntnerin hat aber viele Jahre in Kalifornien gelebt und ist nun in die Heimat zurückgekehrt. Mary sind alte Traditionen und Werte sehr wichtig, sie mag Langlaufen, Schwimmen, Volkstümliche Tänze würde sie gerne lernen. Ein Landwirt bis 72 Jahre der auf einem gepflegten Hof lebt wäre super! Darf ich mich auf dich freuen?

