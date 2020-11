120 Projekte in elf Kategorien wurden dieses Jahr beim WOCHE-Regionalitätspreis eingereicht. Da die Abschlussveranstaltung aufgrund des Corona-Lockdowns nicht möglich ist, werden die Gewinner in der Ausgabe am 25. November präsentiert.

KÄRNTEN. Alle 120 Projekte werden von einer Jury, unter Vorsitzenden Gerhard Hoffer, Leiter der Abteilung 10 im Amt der Kärntner Landesregierung, bewertet und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Die Prämierung in den elf Kategorien hätte Anfang November stattfinden sollen. Da aufgrund der Corona-Pandemie die geplante Abschlussveranstaltung mit Vergabe des 6. Regionalitätspreises der WOCHE Kärnten nicht stattfinden kann, werden die Trophäen im Laufe des Novembers im kleinen Rahmen überreicht. Welche Einreicher sich über einen Gewinn freuen dürfen, erfahren Sie in der Ausgabe am 25. November.