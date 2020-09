Auch im Herbst/Winter dürfen sich Familien wieder auf zahlreiche Angebote und Veranstaltungen in den 22 Familienbundzentren des OÖ Familienbundes freuen, auch in Kremsmünster.



KREMSMÜNSTER. Das breite Angebot reicht von Spiel- und Loslass-Gruppen sowie Schwimm-, Tanz- oder Töpferkurse. Außerdem bieten die Familienbundzentren des OÖ Familienbundes wieder zahlreiche Möglichkeiten an, sich gemeinsam als Familie zu bewegen und auszutoben. „Mit dem Angebot in unseren Familienbundzentren möchten wir den Alltag von Familien bereichern. Gesundheit steht dabei natürlich immer an oberster Stelle. Wir freuen uns, Sie und Ihre Familie kennenzulernen“, sagt OÖ Familienbund-Landesobmann Bernhard Baier.

Das Herbst-Winter-Programm des Familienbundzentrums Kremsmünster ist online unter www.ooe.familienbund.at zu finden und liegt im Zentrum als Broschüre auf.