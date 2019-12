130 cm Schnee am Berg und viele Sonnenstunden – so präsentieren sich die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm in der zweiten Woche der Weihnachtsferien.

HINTERSTODER, SPITAL/PYHRN. Alle Wintersportfreunde können sich auf sehr gute Pistenbedingungen und herrliches Wetter freuen. Alle Liftanlagen sind in Betrieb und die Abfahrten bis ins Tal möglich.

„Wir konnten allen Skisportlern bereits ab dem Beginn der Weihnachtsferien sehr gute Bedingungen bieten. Der jüngste Neuschnee, sinkende Temperaturen und der Ausblick auf viele Sonnenstunden in der zweiten Ferienwoche schaffen jetzt nahezu ideale Bedingungen für unsere Gäste“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Silvester vorfeiern in der Löger-Hütt´n in Hnterstoder

Wenn Hüttenwirt Rainer am 31.12.2019 zum legendären Silvester in der Löger Hütt´n ruft, geht auf der Höss wieder die Post ab. „6i is 12i“ heißt die Devise – um 18 Uhr wird bereits der Jahreswechsel mit Feuerwerk zelebriert. Busse bringen nach der Hüttengaudi die Gäste von der Löger-Hütt´n sicher ins Tal.

Familiensonntage ab 29. Dezember 2019 auf der Wurzeralm

Die Wurzeralm ist bekannt als gemütliches Winterparadies. An jedem Sonntag – ab dem 29. Dezember 2019 – erwarten Jung und Alt spannende Erlebnisse auf und abseits der Pisten. Denn: Sport, Spaß und Spiel stehen an den Familiensonntagen im Mittelpunkt. „Mit den Familiensonntagen wollen wir allen Familien einen abwechslungsreichen und lustigen Tag auf der Wurzeralm bieten. Im Skidoo mitfahren oder die persönliche Bestzeit auf der WISBI-Strecke (Wie-Schnell-Bin-Ich-Strecke) aufstellen sind die Highlights für viele Kinder – und meistens auch für deren Eltern“, so Karin Kauder, Marketingleiterin der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG. Die Familiensonntag finden jeden Sonntag bis zum 29.3.2020 auf der Wurzeralm statt. „Neu in der heurigen Saison ist der mobile Fotopoint mit unserem Maskottchen Sunny für lustige Erinnerungsfotos im Schnee“, so Karin Kauder.

Schnitzeljagd auf Skiern

Im Mittelpunkt der Familiensonntage steht eine spannende und lustige Schnitzeljagd. In deren Rahmen gibt es an die 10 Stationen zu besuchen und zu absolvieren. Neben der WISBI-Strecke können Kinder wie Eltern ihre Geschicklichkeit auf der Wellen- oder der Schlangenbahn sowie auf der Speed- oder der Tubing-Strecke testen. Von 13.00 bis 14.00 Uhr geht dann für viele wahrscheinlich ein Traum in Erfüllung: einmal mit einem Skidoo mitfahren. Darüber hinaus gibt es viel zum Malen, eine Spielecke im Bergrestaurant oder einen Schneeberg bei der Bärenhütte, der zum Herumtollen und Austoben einlädt. Bei Intersport Pachleitner erhält jeder mit der Teilnahmekarte ein kleines Geschenk.

Bei der Schnitzeljagd gilt es, Stempel zu sammeln. Wer alle Stempel – pro Station gibt es einen – beisammen hat, nimmt am großen „Familiensonntag Wurzeralm“-Gewinnspiel teil. Dabei werden wöchentlich Familientagesskikarten oder Pyhrn-Priel-Urlaubsgutscheine verlost. Am Ende der Saison findet die große Hauptverlosung statt, bei der es als Hauptpreis eine Familiensaisonkarte für Eltern und Kinder für Hinterstoder/Wurzeralm für die Wintersaison 2020/21 zu gewinnen gibt.

Das tut sich im Jänner 2020

• 18. und 19.1.2020: „Snow & Action Days“ der 4youCard

• 25.1.2020: ÖSV Kinderschneetag auf der Wurzeralm, spannender Tag für die ganze Familie

• 25. und 26.1.2020: OÖ Familienskitage in Hinterstoder und auf der Wurzeralm