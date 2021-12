Die neue Website www.himmels-stuermer.org stellt junge Ordensleute vor, die über ihre Berufungsgeschichte berichten. Darunter ist auch Frater Anselm Demattio aus dem Stift Kremsmünster.

KREMSMÜNSTER. Er erzählt, wie es vom Studium der Physik und Theologie zur Entscheidung kam, in die Klostergemeinschaft von Kremsmünster einzutreten. „Am Ende der Schulzeit stand für mich fest, dass ich Physik und Theologie studieren wollte, um nicht nur Kultur und Glaube, sondern auch die Natur besser zu verstehen", berichtet er. "Zunächst begann ich in München mit der Naturwissenschaft, merkte aber bald, dass mir etwas Wichtiges fehlte. Deshalb schrieb ich mich wenig später auch für Theologie ein. Mit diesem Ausgleich machte mir das Studium wieder mehr Freude und in den Ferien fuhr ich regelmäßig für einige Tage ins Kloster, wo ich Zivildienst gemacht hatte."



Für Masterabschluss nach Wien übersiedelt

Nach dem Bachelor in Physik wollte er den Master in einer anderen Stadt machen und entschied sich für Wien, wo er in der „Schotten-WG“ im Schottenstift ein Zuhause fand. Eines Abends brachte ein Mitbewohner eine Einladung zu Exerzitien in Kremsmünster mit. Die seien bestimmt gut, leider könne er da nicht, "aber vielleicht hätte ich da Interesse. Ja, dachte ich mir, eigentlich habe ich so etwas noch nie gemacht und in Kremsmünster war ich auch noch nie; also ich fahre hin. Diese Zeit wurde für mich sehr wichtig, denn ich spürte dort erneut die Anfrage, ob ich nicht doch ein geistliches Leben wählen sollte. Und außerdem fühlte ich mich bei diesem ersten Besuch in meinem jetzigen Kloster gleich wohl. Der Weg bis zum Eintritt vier Jahre später war allerdings noch lang.“

Frater Anselm Demattio ist 2017 in die Klostergemeinschaft von Kremsmünster eingetreten und studiert derzeit Liturgie in Sant’Anselmo an der Hochschule der Benediktiner in Rom.

Informationen über Stationen auf dem Weg der Entscheidung für das Klosterleben sind auf der Stiftswebsite zu finden.