Musiktalente aus dem Bezirk Kirchdorf wurden mit Dr. Josef Ratzenböck-Stipendien ausgezeichnet.

BEZIRK KIRCHDORF. Die Dr. Josef Ratzenböck-Stipendien sollen einen Beitrag leisten, um besonders talentierte Schüler aus den Landesmusikschulen in ihrer Ausbildung zu unterstützen. Pro Jahr werden insgesamt 30.000 Euro (20 Stipendien zu je 1.500 Euro) vergeben, die zweckgewidmet zum Kauf eines Musikinstruments oder zur musikalischen oder tänzerischen Fortbildung verwendet werden müssen.

Über das Dr. Josef Ratzenböck-Stipendium freut sich unter anderem Sänger Johannes Zehetner aus Wendling. Seit drei Jahren nimmt er Unterricht bei Manfred Mitterbauer in der Landesmusikschule Kirchdorf. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert uns soll dem Nachwuchstalent eine besondere musikalische Fortbildung ermöglichen.

Aus dem Bezirk wurden außerdem Saxofonistin Clara Donat aus Nußbach und Marie Artelsmair aus Vorchdorf (Viola) ausgezeichnet.

„Wir wollen mit diesem Stipendium junge Menschen ermutigen, ihren künstlerischen Weg konsequent weiterzugehen. In unseren Landesmusikschulen bieten wir eine hervorragende Ausbildung, die viele Wege öffnet. Mit dem Dr. Josef Ratzenböck gewidmeten Stipendium wollen wir talentierte junge Menschen in ihrem Ausbildungsweg fördern und fordern zugleich“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Dr. Josef Ratzenböck-Stipendium für Marie Artelsmair