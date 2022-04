In Klaus an der Pyhrnbahn wurden die Feuerwehren am Nachmittag des 11. April 2022 zu einem Brand bei einem Haus alarmiert, dem ein lauter Knall vorangegangen war.

KLAUS-STEYRLING. In Steyrling nahmen Personen offenbar einen Knall, danach einen Schrei und die Entwicklung von Rauch wahr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass die Lage weniger dramatisch war als angenommen. Im Garten war ein kleines Feuer entfacht worden, wodurch der Reifen einer daneben abgestellten Scheibtruhe platzte. Verletzt wurde niemand.