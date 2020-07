Zunächst war das Kloster Schlierbach ein Nonnenkloster. Am 9. Mai 1620 wurde es von Mönchen aus dem steirischen Stift Rein wiederbesiedelt.

SCHLIERBACH. Dieses Jahr konnte das Jubiläum im Mai nur in sehr kleinem Rahmen gefeiert werden. Nun kommt aber Kardinal Schönborn zum Patrozinium der Stiftskirche, um mit dem Konvent, der Pfarrgemeinde und Gästen einen Festgottesdienst zu feiern.

Festgottesdienst

am 15. August 2020, um 15.00 Uhr, mit dem Metropoliten Christoph Kardinal Schönborn

Der Gottesdienst wird vom Stiftschor und Orchester mitgestaltet (Schubert Messe in G). Auch die Trachtengruppen der Stiftspfarre feiern mit und verteilen in Anschluss an die Hl. Messe die vom Kardinal gesegneten Kräuterbüschl.

Da im Kirchenraum natürlich die Vorschriften der entsprechenden Distanz eingehalten werden, wird der Festgottesdienst zusätzlich in Bild und Ton in den Stiftshof übertragen.