Für ältere oder kranke Menschen sind das Putzen und Waschen oft mit Anstrengung und Mühsal verbunden. Hier kann geholfen werden. Denn die fleißigen Frauen des Volkshilfe Haushaltsservice erledigen alle daheim anstehenden Arbeiten freundlich und gewissenhaft.

KIRCHDORF (sta). Die Dienstleistungen des Volkshilfe-Haushaltsservice reichen von einfachen Reinigungsarbeiten bis zum großen Wohnungsputz, vom Wäschewaschen bis zum Bügeln. Auch einkaufen oder kleinere Gartenarbeiten sind möglich. „Dieser Service der Volkshilfe Gesundheits- Soziale Dienste GmbH kann von allen Menschen im Bezirk Kirchdorf in Anspruch genommen werden. Der Kostenbeitrag beträgt 19 Euro pro Stunde plus eine kleine Fahrtkostenpauschale, es gibt aber auch einen Sozialtarif in der Höhe von 16 Euro für Personen mit geringem Einkommen“, erläutert Einsatzleiterin Renate Aicher das vom Land Oberösterreich und vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderte Angebot.

Alle Beteiligten profitieren

Vom Haushaltsservice der Volkshilfe profitieren alle Beteiligten. Die Kunden freuen sich über saubere Wäsche, ordentlich gebügelte Hemden und blitzblank polierte Böden. Und für die Mitarbeiterinnen der Volkshilfe ist diese Aufgabe häufig der Sprung zurück in ein geregeltes Berufsleben. Sie werden auf diese Weise wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt. „Auch deshalb ist uns dieses Angebot so wichtig und liegt uns wirklich am Herzen“, sagt Aicher und freut sich über eine lange Liste an zufriedenen Stammkunden.

Weitere Infos:

Volkshilfe Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH

Renate Aicher 07582 / 51 150

Renate.aicher@volkshilfe-ooe.at