PETTENBACH. Mit einer Fotoshow vom Leonhardiritt und den besten Monatsbildern der Klubmitglieder begann am 28. Dezember im Bierhotel Ranklleiten die Jahresabschlussfeier des Fotoklubs Pettenbach.

Obmann Franz Etzenberger ließ die Aktivitäten und Erfolge aus dem vergangenen Klubjahr Revue passieren - von den traditionellen Seitenblicken, dem erstmaligen Sieg beim landesweiten DIGI-Rundlauf, einer Bronzemedaille durch Ernst Rohrauer und zwei Diplomen in der Klubwertung bei der VÖAV-Landesmeisterschaft. Bürgermeister Leopold Bimminger dankte in seinen Grußworten für die Leistungen des Fotoklubs, für die gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde und den beliebten Kalendern für die Bevölkerung. Sieger der Klubmeisterschaft 2019 wurde Norbert Fuchs vor Josef Macsek und Vorjahressiegerin Ingrid Schachinger. Norbert Fuchs holte zudem auch die Spartensiege Digital und SW-Bild. Der Sieg in der Sparte Farbbild ging an Gerhard Hütmeyer. Die Jahreswertung der Bilder des Monats gewann Ernst Rohrauer vor Norbert Fuchs und Franz Etzenberger. Mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Almtal klang der Abend gemütlich aus.

Foto: Sieger der Klubmeisterschaft 2019: V.l.n.r.: Bgm. Leopold Bimminger, Macsek Josef (2. Platz), Ernst Rohrauer (Jahressieger – Bild des Monats), Klubmeister Norbert Fuchs, Gerhard Hütmeyer (Spartensieger Farbbild), Ingrid Schachinger (3. Platz) und Obmann Franz Etzenberger.

Foto: Fotoklub Pettenbach / Georg Nestler

Klubmeisterschaft 2019:

1. Fuchs Norbert, 421 Punkte

2. Macsek Josef, 408 Punkte

3. Schachinger Ingrid, 407 Punkte

4. Dutzler Monika, 398 Punkte

5. Hütmeyer Gerhard, Neumüller Regina, jeweils 389 Punkte

7. Etzenberger Franz, 381 Punkte

8. Ritt Alexander, 368 Punkte

9. Redtenbacher Karl, 365 Punkte

10. Aitzetmüller Annemarie, Ebner Fritz, jeweils 356 Punkte