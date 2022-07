„Mein Bauer ist pensionsreif – wer will mich ?“, fragt sich dieses Schwein von Landwirt Leonhard in der Ortschaft Göritz in Nußbach, das Verwandte, Freunde und Bekannte zum 60er gut sichtbar vor der Zufahrt zum stattlichen Vierkanthof plaziert haben. Sollte ihn das Schwein tatsächlich verlassen, so wird dem umtriebigen Landwirt als Posaunist bei der Musikkapelle sowie als begeistertem Radler und Wasserratte in nächster Zeit sicherlich nicht fad werden ! „Spüre das Leben und nicht die Gelenke, etwas grau und ein wenig kahl, ach die Jugend war einmal – viel Schwein gehabt !“ macht ein Transparent zusätzlich auf das Pensionsalter aufmerksam.