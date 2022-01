Drei Hängebauchschweine fanden am 31.12.2021 im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Kirchdorf an der Krems) ein neues Zuhause. Aufgrund schwerer Haltungsmängel wurden die HalterInnen behördlich aufgefordert die Tiere abzugeben.

STEINBACH AM ZIEHBERG. Tierheimleiter Harald Hofner berichtet: „Pünktlich zu Silvester haben wir die drei weiblichen Hängebauchschweine bei uns aufgenommen – hoffentlich unsere Glücksschweine für‘s neue Jahr. Sie sind in einem erschreckenden Zustand, total abgemagert, verwurmt und ihre Klauen vernachlässigt.“

Die Schweinedamen sind sechs Jahre alt und wurden lange Zeit ohne ausreichend Licht, Auslauf und artgerechtes Futter gehalten. Für sie beginnt jetzt im Tierparadies Schabenreith ein neues Leben.

Bereits Ende November wurde eine fünfköpfige Hängebauchschweinefamilie im Tierheim aufgenommen. Sie wurde vermutlich ausgesetzt und streunte in Gunskirchen (Wels-Land) umher. Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin berichtet, dass im Laufe ihrer 28jährigen Tätigkeit im Tierschutz die meisten Hängebauchschweine infolge behördlicher Abnahmen ins Tierparadies Schabenreith kamen: „Die Lebenserwartung eines Hängebauchschweins beträgt 12-15 Jahre und die Tiere bringen 50-70 kg auf die Waage. Unsere drei Silvesterschweine sind mit ihren derzeit 40 kg sehr untergewichtig.“

Die Bezeichnung „Minipig“ suggeriert Kleinwüchsigkeit, doch auch Minischweine werden erwachsen und dementsprechend groß. Die Tierheimleiterin betont: „Solche Tiere zu halten sollte gut überlegt werden. Eine Wohnungshaltung ist nicht artgerecht. Doppelt gesicherte Zäune sind bei der Haltung gesetzlich vorgeschrieben und auch angemessenes Futter ist Pflicht.“

Die drei Neuzugänge erhielten im Tierparadies Schabenreith die Namen „Champagna“, „Rakete“ und „Kaviar (vegan)“ und wurden bereits mit den sieben Artgenossen im Tierheim vergesellschaftet.