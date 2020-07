Nach mehreren Monaten der Eventpause fand kürzlich wieder der erste Wettkampf mit Beteiligung des LAC Nationalpark Molln statt – mit hervorragendem Erfolg: Andrea Gruber und Sepp Schwarzer holten bei den kurzfristig vorverlegten OÖ Landesmeisterschaften im 5.000-m-Lauf Gold in ihrer Altersklasse.

MOLLN. Andrea Gruber siegte bei dem Rennen im Vöcklabrucker Stadion in 21:51,58 Minuten in der W45. Sepp Schwarzer war in der M75 in 25:03,06 Minuten erfolgreich.

Laufen ist immer eine gute Idee – das hat in den vergangenen Monaten besonders gegolten. Die LAC-Läufer zeigten sich beim ersten Auftritt jedenfalls in erfreulicher Form. Aufgrund der Lockerungsverordnungen des Gesundheitsministeriums waren Wettkämpfe in der Leichtathletik und anderen Sportarten auch außerhalb des Profi-Fußballbetriebs möglich geworden.