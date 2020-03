Nach dem erfreulichen letzten Wochenende, wollten die Sportkegler des SV GW Micheldorf den Schwung in die Heimpartie gegen KV Schwaz mitnehmen. Zu Beginn konnte man sehr gut dagegenhalten, und man beendete den Ersten Durchgang mit 1:1. Im zweiten Durchgang konnten die Kremstaler gegen die starken Tiroler nichts mehr dagegenhalten, und man verlor beide Punkte, sodass der Schlussdurchgang mit einem 1:3 und Kegelrückstand von 118 Kegel auf die Bahn ging. Diesen konnte man wieder offen gestalten, und die Micheldorfer Sportkegler konnten noch etwas an Boden gut machen. "Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gezeigt, aber gegen die international erfahrenen Tiroler war heute kein Kraut gewachsen!" resümierte Kapitän Kaiblinger nach dem Spiel. Nachdem Konkurrent Krems ebenfalls 2:6 verlor liegt der SV GW Micheldorf immer noch am Relegationsplatz.

Die Leistungen: Daniel Ecker 575, Petr Hruby 567, Gabriel Kaiblinger 564, Christian Wögl 559, Rene Lepka 554, Thomas Futschik 546.

Am 14.März 11:00 müssen die heimischen Sportkegler zum mehrfachen Österreichischen Meister nach St.Pölten.

http://www.gwmicheldorf.at/de/sportkegeln.html