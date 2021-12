Top-Saisonauftakt für unsere Biathleten

Über einen gelungenen Saisonstart bei den Austria Cup Rennen in Obertilliach freuen sich die Biathleten der Sportunion Windischgarsten. Rosaly Stollberger und Alexander Weigl konnten gleich am ersten Wettkampftag (11.12.2021) in diesem Winter, beim Sprintbewerb, ihre Wertungsklassen gewinnen. Mit einer sensationellen Leistung auf der Loipe und zwei fehlerfreien Schießeinlagen gewann Rosaly überlegen, mit 2:28 Minuten Vorsprung, vor der Zweitplatzierten.

Am Sonntag (12.12.2021) stand bei eisigen Temperaturen (-14°C), und somit schwierigen Bedingungen auf dem Schießstand, das Verfolgungsrennen auf dem Programm. Die zwei Nachwuchsathleten triumphierten auch bei diesem Rennen und standen bei der Siegerehrung wieder ganz oben auf dem Podest.

Das Biathlonteam freut sich auf die Wettkampfsaison und ist top motiviert für die anstehenden Rennen. Ein besonderes Highlight für die Sportler sind immer die Heimrennen, die am 05.02. + 06.02.2022 in der Rosenau stattfinden.