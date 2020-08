Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten gewinnt das Derby gegen Spital/Pyhrn mit 4:2 (0:0) und geht damit bereits seit 15 Meisterschaftsspielen in Folge als Sieger vom Platz.

WINDISCHGARSTEN (sta). Windischgarsten ist der große Favorit auf den Meistertitel in der 1. Klasse Ost. Dass konnte die Winkler-Elf in der ersten Hälfte gegen Spital am Pyhrn aber nicht zeigen. "Wir haben 14 Meisterschaftsspiele in Folge gewonnen. Der Druck auf meine Spieler war im Vorfeld enorm. Alles drehte sich nur um das Derby. Leider sah man das auch in der ersten Hälfte. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden und nicht ansatzweise das zeigen können, was wir können", so Trainer Peter Winkler. So ging es nach 45 Minuten mit einem enttäuschenden 0:0 in die Pause.

Kabinenansprache zeigte Wirkung

Die Pausenansprache vom Trainer dürfte die Windischgarstner Kicker aufgeweckt haben. "Normalerweise werde ich nicht laut, aber ich habe meinen Spielern schon gesagt, um was es geht und dass die Fans ein anderes Spiel von uns erwarten," so Peter Winkler.

Sechs Tore in der zweiten Halbzeit

Gleich in den ersten Minuten der zweiten Hälfte gab es gute Chancen für die Heimmannschaft. Entgegen dem Spielverlauf gingen aber die Gäste aus Spital in der 51. Minute überraschend durch Patrick Ranzenmayr in Führung. Diese hielt aber nicht lange. Bereits vier Minuten später jubelten die Fans über das 1:1 durch Michael Schwaiger.

In der 73. Minute erhöhte Raphael Weber auf 2:1, Philipp Wolkerstorfer in der 84. Minute auf 3:1. Den Spitalern gelang noch der Anschlußtreffer zum 3:2, den Endstand zum viel umjubelten Heimsieg der Windischgarstner besorgte Raphael Weber in der 90. Minute.

Ein erleichteter Trainer Peter Winkler nach dem Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise gut kombiniert und konnten etwas freier aufspielen. Nach dem Rückstand hat meine Mannschaft eine starke Reaktion gezeigt. Die Spitaler waren wirklich gut und das Spiel bis zum Schluss eng. Aber ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Schlussendlich hat sich auch unser breiter Kader bezahlt gemacht, die Wechselspieler haben den Umschwung gebracht. Jetzt müssen wir uns schnell auf das nächste Spiel gegen Kematen-Piberbach/Rohr konzentrieren – eine sehr starke Mannschaft, die auch um den Titel mitspielen möchte. Das wird kein Selbstläufer."

Windischgarsten gegen Kematen-Piberbach/Rohr am 6. September, Spielbeginn 16 Uhr