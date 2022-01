Windischgarstner Biathleten jubeln über Meistertitel

Österreichs Biathlonnachwuchs kämpfte in Saalfelden um die Meistertitel in den Schülerklassen im Sprint und in der Verfolgung.

WINDISCHGARSTEN. Über insgesamt dreimal Gold, dreimal Silber und sechsmal Bronze, sowie ein großartiges Mannschaftsergebnis jubelte das Team, der Ski-Mittelschule Windsichgarsten.

Am ersten Wettkampftag stand der Sprintbewerb, drei Runden in der Loipe und zwei Schießeinlagen, auf dem Programm. Dabei ließen sich die jungen Sportler aus Windischgarsten auch vom dichten Schneefall und den windigen Verhältnissen nicht aus dem Konzept bringen. Mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen und einer ausgezeichneten Performance in der Loipe holten sich Timon Forster und Alberto Allan den Meistertitel in ihrer Wertungsklasse. Über die Meisterschaftsmedaille in Silber freute sich an diesem Tag Jakob Kniewasser. Rosa Schmeissl, Bastian Paschinger und Johannes Mühlbacher zeigten ebenfalls eine sehr gute Gesamtleistung und wurden bei der Siegerehrung dafür mit der Bronzemedaille belohnt. Elias Gstir absolvierte ebenfalls ein super Rennen und erreichte beim Austria Cup Sprint den 3. Rang.

Zwei Goldmedaillen für Alberto Allan

Durch die Top-Resultate vom Sprintbewerb gab es für die Kids beste Voraussetzungen für das Verfolgungsrennen am Sonntag, welches bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen auf der Loipe und auf dem Schießstand ausgetragen wurde. Alberto Allan konnte seinen ersten Platz verteidigen und gewann somit die zweite Goldmedaille an diesem Wochenende. Spannend bis zur letzten Runde bzw. bis zum Zieleinlauf machten es Bastian Paschinger und Jakob Kniewasser, die sich schlussendlich die Silbermedaille in ihrer Wertungsklasse erkämpften. Rosa Schmeissl, Timon Forster und Summer Huschka bekamen für ihre erbrachten Leistungen die Bronzemedaille umgehängt.