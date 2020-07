Wer im Supermarkt Garnelen kaufen will, muss mit tiefgefrorener Ware aus Fernost oder Mittelamerika vorliebnehmen. Ein innovatives Projekt aus Kremsmünster bietet eine Alternative dazu an.

KREMSMÜNSTER. Die Zuchtbedingungen von Garnelen in den Erzeugerländern sind oft fragwürdig, reichlicher Medikamenteneinsatz ist an der Tagesordnung, lange Transportwege unvermeidbar. Dass das auch anders gehen muss, dachte sich der studierte Biologe Ulrich Weiss. Gemeinsam mit Andreas Reckenzain und Günther Mörtenhuber züchtet er in Kremsmünster "White Tiger" Riesengarnelen. "Von der ersten Idee bis zur ersten Ernte sind rund drei Jahre vergangen", erzählt Weiss. Produziert werden die Tiere in einer geschlossenen Warmwasserkreislaufanlage unter Einsatz modernster Technologie. "Wir geben keine Medikamente oder andere Zusätze, füttern hochwertigstes Futter, halten die Tiere artgerecht und achten darauf, dass die Besatzdichte nicht zu hoch ist", fährt er fort. Derzeit tummeln sich 25.000 Garnelen in den Becken. Das Endgewicht von zirka 30 Gramm erreichen die Tiere nach sechs Monaten. "Durch den direkten Ab-Hof-Verkauf können wir absolute Frische garantieren." Die ersten Konsumenten sind bereits in den Genuss der Kremstal-Garnelen gekommen.

Vorbestellung notwendig

Jede Bestellung wird frisch abgefischt, daher ist eine Vorbestellung obligat. In den kommenden Jahren soll sich der Betrieb deutlich vergrößern. Mehr über das Leader-geförderte Projekt:

www.kremstalgarnelen.at



