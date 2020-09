Optimistisch und zukunftsorientiert startet das Pettenbacher Familienunternehmen Fronius ins neue Lehrjahr. 38 junge Damen und Herren verstärken ab sofort das Fachkräfte-Team von morgen, womit die Gesamtzahl an Lehrlingen auf 146 klettert und somit höher ist als noch vor einem Jahr.

PETTENBACH (sta). Mit 18 verschiedenen Berufsbildern zählt Fronius zu den größten Lehrlingsbetrieben in Oberösterreich. Die positive Entwicklung der Lehrlingszahlen soll auch unter den aktuell schwierigen Voraussetzungen beibehalten werden. „Gerade jetzt müssen wir jungen Menschen Mut machen. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, Kontinuität und Langfristigkeit gehören zu unserem Grundwortschatz. Es wird eine Zeit nach der Krise geben – und für diese Zeit wollen wir uns rüsten. Nur so können wir auf lange Sicht die Fachkräfte von morgen in unseren eigenen Reihen ausbilden“, ist die Leiterin der Lehrlingsausbildung Bettina Huemer überzeugt.

Ausbildung in 18 Berufen

Von diesem Mut sprechen auch die aktuellen Zahlen. Mit insgesamt 146 jungen Damen und Herren, die sich derzeit bei Fronius in einem der 18 Berufe in Ausbildung befinden, klettert die Gesamtzahl um weitere zehn Zähler nach oben. Ihren Lehrstart feierten mit 1. September 38 zukünftige Fachkräfte – wobei das Recruiting noch nicht ganz abgeschlossen ist. Durch die besonderen Vorzeichen können sich Kurzentschlossene weiterhin für eine Lehre bei Fronius bewerben. Es werden speziell Zerspanungstechniker, Elektroniker, Betriebslogistikkaufleute und Köche gesucht.

Duale Akademie & KTLA

Die Neuzugänge profitieren bei Fronius vom Know-how eines visionären Unternehmens mit praxisnaher Ausbildung. Die Chance eines Auslandspraktikums, interne Weiterbildungen sowie eine Vielzahl an Benefits runden die Lehrzeit ab. Außerdem ergeben sich durch spezielle Ausbildungsprogramme neue Möglichkeiten, beispielsweise mit der Dualen Akademie. Es handelt sich hierbei um ein Angebot der WKO Oberösterreich, das in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und AHS-Schülern entwickelt und von Fronius von Anfang an begleitet und mitgestaltet wurde. Die Duale Akademie richtet sich konkret an AHS-Absolventen, die sich nach der Matura für eine praktische Herausforderung interessieren und ihre Fachausbildung in Form eines betrieblichen Traineeprogramms bei Vollzeitanstellung absolvieren möchten. Fronius beteiligt sich aktuell mit den Berufsfeldern Mechatronik und Betriebslogistikkaufmann/frau an dem Programm, derzeit sind sieben Fronius Trainees Teil der Dualen Akademie.

Das Hightechunternehmen ist darüber hinaus weiterhin als Ausbildungsbetrieb der Kremstaler Technischen Lehrakademie, kurz KTLA, aktiv. Als Kaderschmiede für Spitzentechniker bietet die KTLA eine Kombination aus HTL-Ausbildung und Lehrberuf, bei Fronius namentlich jener des Mechatronikers. Die Auszubildenden sind während der Lehre drei Tage pro Woche im Betrieb und die restliche Zeit in der Schule. Aus den Reihen von Fronius nehmen momentan vier Lehrlinge daran teil.



Über die Fronius International GmbH

Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt. 1945 von Günter Fronius gegründet, feiert das Traditionsunternehmen im Jahr 2020 sein 75-jähriges Jubiläum. Der regionale Ein-Mann-Betrieb hat sich zu einem Global Player mit weltweit mehr als 5.400 Mitarbeitern entwickelt, der heute in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig ist. Der Exportanteil mit 93 Prozent wird mit 34 internationalen Fronius Gesellschaften und Vertriebspartnern/ Repräsentanten in mehr als 60 Ländern erreicht. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie 1.264 erteilten Patenten ist Fronius einer der Innovationsführer am Weltmarkt.