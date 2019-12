Diese zentrale Fragestellung wird beim zweiten Wissensforum Bauernnetzwerk.at am Freitag, 7. Februar 2020, in Schlierbach diskutiert.

SCHLIERBACH. Welcher Grad an Innovation ist der richtige? Entsteht Tradition erst durch Innovation? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Diskutiert werden diese Fragen mit zahlreichen landwirtschaftlichen Vertretern aus den Betrieben, aus der Politik, aus der Interessensvertretung und auch aus den Schulen.

„Wir freuen uns auf die zweite Ausgabe des Wissensforum“, so die Organisatoren Franz Edlinger und Mario Pramberger. Ein hochkarätiges Podium wartet auf die Besucher am Freitag, 7. Februar 2020 im Cafe Panorama des Stiftes Schlierbach. Innovationsexperte Josef Rohregger wird mit seinem Vortrag „Innovation durch Tradition“ die Diskussionsgrundlage geben. Ricarda Berg, in Paderborn aufgewachsen, ist heute für die digitale Kommunikation der Landwirtschaftskammer Österreich verantwortlich und spricht beim Forum zum Thema „Big Data – Big Danger?“.

Am Nachmittag gibt Marktforscher Johannes Mayr Einblicke in das aktuelle Einkaufsverhalten von Herr und Frau Österreicher und zum Abschluss macht der Obmann vom Verein Land schafft Leben Hannes Royer Mut für Visionen. Sein Key-Note-Vortrag trägt den Titel „Wer Visionen hat bewegt die Landwirtschaft!“.

Wissensforum Bauernnetzwerk.at

Ziel des Wissensforum ist es den Boden für eine erfolgreiche Zukunft in der Landwirtschaft zu legen.

Franz Edlinger, Gründer und Betreiber Bauernnetzwerk.at und Mario Pramberger, Strategieexperte beim Unternehmenshandwerk laden gemeinsam zum zweiten Wissensforum Bauernnetzwerk.at am 7. Februar 2020 nach Schlierbach ein.