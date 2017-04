Mercato, Musica e Festa

Italienische Tage in der Kirchdorfer Innenstadt

Eingestimmt durch die Aktion „Kirchdorfer Brunch“, bei der die Innenstadtbetriebe ihre Kunden auf kleine Leckereien einladen, macht das Einkaufen und Stöbern besonders Spaß. Vom Marktbummel bei den Italienern bis zur stilgerechten italienischen Musik wird das typisch italienische „Dolce Vita“ leidenschaftlich bis in den Abend hinein zelebriert. Das nostalgische Karussell bringt Kinderaugen zum Leuchten.

Rechtzeitig vor dem Muttertag findet am Freitag den 12. Mai der lange Einkaufsabend statt. Bis 19 Uhr hat man die Möglichkeit gemütlich einkaufen zu gehen und sich an den tollen Aktionen und Angeboten der Innerstadtbetriebe zu erfreuen. Am Donnerstag- und Freitagabend sorgen „Giuseppe Matozza“ - Die Stimme aus Italien — und Vingenzo“ mit italienischen Songklassikern für mediterranen Flair im Stadtzentrum.Kulinarische Köstlichkeiten und typische Produkte aus den Top- Regionen Italiens – das zeichnet den „Mercato Italiano“ aus. Die große Auswahl an frischen Produkten aus „Bella Italia“ sowie das Angebot an Pastagerichten nach alter italienischer Tradition am Rathausplatz, laden zum Kosten und Genießen ein.Nähere Informationen zum Programm finden Sie unter www.stadtkonzept.at