Am Samstag, den 20. Mai 2017, findet bei Schönwetter, von 8 bis 16 Uhr ein Trödelmarkt am Kirchdorfer Fischteich, statt. Bei Schlechtwetter wird es am 27. Mai einen Ersatztermin geben.



Zufahrt: zwischen GKK Kirchdorf und Penny Markt, dann der Beschilderung folgen.