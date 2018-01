Vortrag mit Max Födinger im Pfarrheim Kirchdorf

, 4560 Kirchdorf an der Krems AT

Pfarrheim Kirchdorf , 4560 Kirchdorf an der Krems AT

Das katholische Bildungswerk Kirchdorf lädt zum Vortrag mit Max Födinger

"Glück kann man sich zur Gewohnheit machen", am Donnerstag , 25. Jänner 2018, 20 Uhr

im Pfarrheim Kirchdorf.



Glücklich sein möchten wir alle. Mag. Max Födinger zeigt in einem kurzweiligen Vortrag Wege auf, wie man sein Hirn am besten in Richtung Glück lenken kann. Hören Sie über neueste Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und erfahren Sie wie Glück zur „Gewohnheit“ wird. Freuen Sie sich auf einen Abend, gespickt mit viel Witz, Humor.

Schön wäre es, wenn Sie ihren Partner bzw. ihre Partnerin mitnehmen, das tut der Stimmung recht gut und außerdem lässt sich gleiches Wissen besser umsetzen.



Eintritt: 5€