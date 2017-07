Zweiter Gilden-Triathlon beim Straubinger in Kirchdorf

15.07.2017, 16:19 Uhr

Heiß ging es her beim zweiten Gilden-Triathlon in Kirchdorf an der Krems.

KIRCHDORF. Am 8. Juli 2017 wurde der zweite Triathlon beim Straubinger in Kirchdorf ausgetragen. Bei sommerlichen Temperaturen kämpften Vertreter der Faschingsgilden aus Kirchdorf, Berchtesgarden, Linz-Ebelsberg, Gumpoldskirchen und Schlierbach um die ersten drei Plätze. Der Dreikampf bestand aus Dart, Billard und Tischfußball.Nach rund sechs Stunden standen dann die Sieger fest. Die Faschingsgilde Kirchdorf belegte die ersten zwei Plätze und das Prinzenpaar aus Linz-Ebelsberg den dritten Platz.Für die Verpflegung und die Spiele sorgten Renate und Helmut Straubinger. Nach der Siegerehrung lud Helmut Straubinger gleich wieder zum dritten Triathlon ein.Fotos: Almhofer