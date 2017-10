Molln: Zwei Männer gaben Schüsse aus Küchenfenster ab

09.10.2017, 08:54 Uhr

Mehrere Langwaffen, Faustfeuerwaffen und Munition wurden sichergestellt.

MOLLN. Zwei Männer führten am 8. Oktober 2017, um halb vier Uhr nachmittags, im Gemeindegebiet von Molln Schießübungen mit einem Kleinkalibergewehr durch. Wie die Polizei meldet, öffneten sie dazu das Küchenfenster. Zuvor stellte einer der Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Schachtel als Zielscheibe auf. Die beiden Männer feuerten mehrere Schüsse aus dem Fenster.Die Geschoße gingen in etwa vier Metern Höhe über die Straße, bevor sie in 30 Metern Entfernung hinter der aufgestellten Schachtel ins Erdreich einschlugen. Zwei Spaziergänger, die die Schüsse aus nächster Nähe erleben mussten, erstatteten Anzeige bei der Polizei. Gegen die beiden Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Mehrere Langwaffen, Faustfeuerwaffen und Munition wurden sichergestellt. Beide gaben an, aus Unbedachtsamkeit gehandelt zu haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt werden.