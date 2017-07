ÖVP-Frauen luden zum Sommercocktail

18.07.2017, 13:36 Uhr

Trotz der angenehmen Stimmung, kamen auch die politischen Themen nicht zu kurz und so motivierte Landesrätin Haberlander die Gäste etwa, sich noch stärker politisch zu engagieren: „In den oberösterreichischen Frauen stecken viel Energie, Interesse und viele besondere Fähigkeiten. Bestimmen wir gemeinsam entscheidend mit, in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll.“Bezirksleiterin Cornelia Pöttinger bedankte sich bei der neuen Landesrätin für ihr Kommen und gab ihr am Abend noch ein „Bschoad Binkerl“ mit regionalen Produkten mit auf den Heimweg.