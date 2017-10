Roßleithner Gemeindemandatare besuchten Graz

03.10.2017, 19:11 Uhr

Der diesjährige Ausflug der Gemeindevertreter von Roßleithen führte die Gruppe mit dem Zug in die steirische Landeshauptstadt.

ROSSLEITHEN. Vom Bahnhof ging´s zu Fuß auf den Schlossberg zum Mittagessen im Biergarten mit Blick auf die Stadt. Die Wanderung führte dann durch die Altstadt, zur Sporgasse und zum Hauptplatz. Zum Abschluss gabs einen Abstecher zur Murinsel, ehe es mit dem Zug wieder nach Hause ging.„Es war ein sehr entspannter und lustiger Tag, an dem alle Fraktionen eingeladen waren. Die sehr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat wurde dadurch wieder gestärkt und man konnte sich ungezwungen über die einen oder anderen Themen unterhalten. Ich bedanke mich bei allen, die dieser Einladung gefolgt sind und so zu einer positiven Arbeit für die Gemeinde Roßleithen beitragen“, so Bürgermeisterin Gabi Dittersdorfer.Fotos: Gem. Roßleithen