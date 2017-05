Landeshauptmann besucht Zementwerk

01.05.2017, 18:50 Uhr

Stelzer: „Zusammenhalt und Zusammenarbeit sind das Fundament, auf dem wir Oberösterreich an die Spitze führen können. Zahlreiche Unternehmen mit ihren Mitarbeitern leben uns vor, wie ein erfolgreiches Miteinander funktioniert. Diese Partnerschaft der Leistungsbereiten – ein gesellschaftliches Klima, das Leistung anerkennt, schätzt und fordert – wünsche ich mir für Oberösterreich“Oberösterreich sei laut Stelzer nur deshalb so erfolgreich, weil der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit immer schon oberste Priorität hatten. Geschlossenheit müsse vor Einzelinteressen stehen: „Für mich bedeutet Sozialpartnerschaft nichts anderes als Leistungspartnerschaft – beide Seiten leisten etwas. Das geht dann am besten, wenn man miteinander arbeitet, nicht gegeneinander.Oberösterreich und seine Unternehmer stehen nicht bloß im Wettbewerb mit den Nachbarbundesländern, sondern in einem weltweiten Wettstreit mit den stärksten Regionen dieser Erde. "In diesem weltweiten Wettbewerb wollen wir erfolgreich sein und Oberösterreich an die Spitze zu führen. Wenn wir hier nicht anpacken, dann tut es jemand anderer“, betonte der neue Landeshauptmann. "Dafür brauche es einen attraktiven Standort: weniger Regeln und Vorschriften, eine funktionierende Infrastruktur, schnelles Internet, eine gute Innovationspolitik und vor allem erfolgreiche Betriebe.Der 1. Mai ist für Stelzer nicht nur der „Tag der Arbeit“, sondern vor allem ein „Tag für die Leistungsbereiten“ – also all jene Menschen, die täglich aufstehen, anpacken und mit ihrer Arbeit, ihrer Kreativität, ihrem Engagement und ihrem Mut etwas für Oberösterreich leisten. „Alle diese Menschen sollen wissen, dass sich ihr Engagement in Oberösterreich auszahlt“, so Stelzer. „Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen sind es, die unser Land besser machen und voranbringen. Dafür möchte ich heute einen besonderen Dank aussprechen!“

Mit dabei im Zementwerk waren auch ÖAAB-Bundesobmann, Nationalrag August Wöginger und ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Bei einer Werksbesichtigung führte Wekrsleiter Anton Secklehner die Gäste durch das Unternehmen.Das Kirchdorfer Zementwerk ist seit mehr als 125 Jahren Spezialist für Bindemittel und Zement. Mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten am Standort in Kirchdorf. Weltweit sind es in der Kirchdorfer Gruppe an 75 Standorten 1500 Mitarbeiter.450.000 Tonnen Zement werden im Jahr in Kirchdorf produziert. 17.000 LKW's verlassen jedes Jahr das Werk. Würde man die Zementsäcke, die pro Jahr produziert werden aneinanderlegen, ergäbe das eine Strecke von Kirchdorf bis nach Stockholm.Fotos: Staudinger