KITZBÜHEL (jos). Das Miss Alpin Camp im Hotel Schloss Lebenberg fand als Vorbereitung auf die Miss Alpin Wahl am 5. September im Casino Innsbruck statt. Zwölf junge Damen haben sich im Casting qualifiziert.

In Kitzbühel durften die Finalistinnen an einem vielfältigen Programm teilnehmen, das die Missenmacherinnen Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger zusammengestellt haben. Von Mentaltrainer Tobias Meyer wurden die Damen für den Auftritt auf der Bühne gecoacht und am Nachmittag konnten sie ihr Talent beim Fotoshooting und Videodreh mit Angelo Lair und Burnz Neuner unter Beweis stellen. „Besonders erfreut sind wir über den Besuch des Benefizvereins Reini Happ & Freunde, denn unsere Missen unterstützen im Laufe des Jahres obdachlose Frauen in Tirol“, sagt Exenberger.

12 Damen im Finale

„Für die erste Miss Alpin Wahl haben sich zahlreiche Damen online beworben. Neu ist, dass auch Mädchen aus Südtirol und Bayern teilnehmen. Wir haben zwölf bezaubernde Finalistinnen“, so Pletzer-Ladurner.

Zu gewinnen gibt heuer es eine Reise nach Berlin von „Die Profiurlauber“, ein Fotoshooting mit Angelo Lair, ein maßgefertigtes Dirndl von Heimatgwand, einen Auftritt bei der Fashionshow „Lifestyle Check-in“ in Kroatien, eine Hypnose von Alexandra Börner und vieles mehr.