Film "Going in Style" - Englisch mit englischen Untertiteln

Eintritt: € 8,50Regie: Zach BraffGenre: Komödie, KrimiBesetzung: Morgan Freeman, Michael Caine, and Alan ArkinErscheinungsjahr: 2017, USA 96 MinWillie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) und Albert (Alan Arkin) sind lebenslange Freunde. Als sich ihre Firmenrente plötzlich in Luft auflöst, können Rechnungen nicht mehr bezahlt und die Familien nicht mehr versorgt werden. Das Senioren-Trio fasst daher einen extremen Beschluss: Gemeinsam wollen die drei, die sich noch nie in ihrem Leben etwas zu Schulden kommen haben lassen, nun genau die Bank ausnehmen, die dafür verantwortlich ist, dass ihr Pensionsfonds bankrottgegangen ist.Und so raffen sich die drei alten Herren noch einmal auf und schmieden - mit tatkräftiger Hilfe - einen Plan. Vorbereitung, Ausführung, Alibi – jedes Detail wird bedacht. Und was sie an jugendlicher Kraft vermissen lassen, machen sie mit Köpfchen und Erfahrung wett.

Basierend auf dem 1970er-Jahre-Gaunerstück “Going in Style” inszeniert Regisseur Zach Braff eine Komödie, die dank ihrer bestens harmonierenden Hauptdarsteller keine Langeweile aufkommen lässt. Caine, Freeman und Arkin spielen sich gekonnt die Bälle zu und sorgen für einige echte Lacher.Für das neue Jahrtausend wurde das Drehbuch nun stimmig modernisiert, und so ist die liebenswerte Geschichte nicht nur ein äußerst unterhaltsames modernes Märchen, sondern auch ein bissiger Kommentar auf ganz reale, alltägliche Missstände.