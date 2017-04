Motorradweihe in Kössen.

29.04.2017, 17:23 Uhr

Zweirradfans holten sich wieder Segen von "Oben"

KÖSSEN(jom).Es war wieder ein Pflichttermin für alle Motorradfans am vergangenen Samstag in Kössen auf dem Dorfplatz. Der Motorradclub „The Road Runners Kössen“ unter Obmann Josef Hochgründler lud bereits zum 7. mal zur traditionellen Motorradweihe ein. Das Wetter passte optimal und das Motto hieß „All Bikers Welcome“. Die feierliche Segnung der vielen Motorräder von Jung bis Alt mit ihren Piloten wurde von Diakon Johann Himberger durchgeführt. In einem stillen Gedenken wurde dabei an die verunglückten Fahrer gedacht. Mit mahnenden Worten appelierte Himberger an die Biker mit Vorsicht und Nachsicht in die heurige Motorradsaison zu fahren.Von einer alten DKW über aufbereitete Puch bis hin zum Trike und den neuesten heißen Öfen gab es viel zu bestaunen.