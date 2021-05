Zehn Säcke Mist in zwei Stunden, das war die traurige „Ausbeute“ der Seenreinigung der Kärntner Umwelttaucher, der Grünen Jugend und des Tauchshop Klagenfurt.

PÖRTSCHACH. Die Menschen zieht es mit steigenden Temperaturen wieder nach draußen, dabei landet auch viel Müll in der Natur. Vor allem Gewässer und Schilfgürtel leiden darunter. Deshalb wurde von der Grünen Jugend Kärnten, dem Umwelttauchclub Kärnten und dem Tauchshop Klagenfurt eine gemeinsame Seereinigungsaktion in Pörtschach durchgeführt. Taucher suchten den Seeboden entlang der Schlangeninsel ab, das Stand-up-Paddel-Team sammelte entlang des Landspitz und der Schlangeninsel und die Landtruppe reinigten rund um den Landspitz entlang der Seepromenade. In nur zwei Stunden kamen zehn Müllsäcke zusammen. „Die Stimmung in der Gruppe war toll, wir haben über die teilweise absurden Dinge, die wir gefunden haben, wie Actionfiguren und Toilettenteile, viel gelacht. Ich hoffe, wir können solche Cleanups öfter stattfinden lassen. Das Bewusstsein der Menschen für die Auswirkung von Littering muss noch geschärft werden“, so Gabriele Hadl, GR der Grünen in Pörtschach.

Zigarettenstummel werden zum Problem

Im Uferbereich ist das Müllaufkommen in den letzten Jahren laut Fischereiverein gesunken. An Land fielen vor allem Zigarettenstummel unter den Bänken auf, deren gefährliche Umweltgifte über Jahrzehnte wirken. „Einmal habe ich gesehen, wie ein Vogel verucht hat, seinem Jungen einen zu füttern. Von Hunden gefressen können sie Vergiftungserscheinungen verursachen und schaden auch Fischen“, so Hadl. Zigarettenstummel brauchen ungefähr zehn Jahre, um sich zu zersetzen und die dabei ausgeschwemmten Giftstoffe lagern sich in Boden und Wasser ab.