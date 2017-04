Neubau der Volksschule Ebenthal beschlossen

25.04.2017, 18:00 Uhr

2020 soll Volksschule Ebenthal neu gebaut werden. Vorgezogen wird der Zubau beim Kindergarten.

EBENTHAL (vp). Der Ebenthaler Gemeinderat fasste in seiner letzten Sitzung den einstimmigen Grundsatzbeschluss für den Neubau der Volksschule Ebenthal. Damit steht - nach Sanierung und Erweiterung der Volksschule Gurnitz - das nächste Großprojekt im Bildungsbereich an. "Ein Gutachten hat ergeben, dass die Bausubstanz schon sehr schlecht ist. Deshalb ist ein Neubau sinnvoll. Auch logistisch, denn während der Bauarbeiten kann der Unterricht im alten Gebäude stattfinden", erklärt Bgm. Franz Felsberger.

Architektenwettbewerb geplant

VS Mieger zu verkaufen

Zubau beim Kindergarten

Mittel aus dem Schulbaufonds soll es im Jahr 2020 geben. "Da wollen wir dann auch bauen. Gemeinsam mit Land und Schulleitung stimmen wir uns nun ab, um ein Konzept zu erstellen, das als Rahmen für einen Architektenwettbewerb gilt", so Felsberger. Dieser soll im Frühjahr 2018 starten. Der Neubau soll übrigens auch eine Bibliothek beinhalten.Felsberger rechnet mit Kosten von rund fünf Millionen Euro. "Wir sparen nun schon systematisch an. Mehr als 300.000 Euro sind schon auf der Rücklage." Da könnte bald einiges hinzukommen, denn nach dem Verkauf der ehemaligen VS Radsberg will die Gemeinde nun auch die Ex-Schule in Mieger verkaufen. Ein Schätzgutachten wird derzeit erstellt. Felsberger: "Der Mehrzweckraum und der Turnsaal sollen allerdings für die Bevölkerung erhalten bleiben."Ebenfalls beschlossen wurde ein vorgezogener Um- und Zubau beim Ebenthaler Kindergarten. "Das Dach ist schon sehr kaputt und muss ebenfalls saniert werden. Deshalb können wir nicht mehr warten." Die dritte Kindergarten-Gruppe ist ja bereits in Betrieb - momentan noch in Gurnitz. Bis September soll der Zubau um einen Gruppenraum mit Neuerrichtung der Küche und Dachsanierung abgeschlossen sein. Rund 600.000 Euro müssen in die Hand genommen werden, den Großteil muss die Gemeinde selbst tragen.

Weitere Beschlüsse im Gemeinderat 1. Nachtragsvoranschlag zum Budget 2017:

Mit 713.600 Euro hoch ausgefallen ist der erste Nachtragsvoranschlag. Das Geld fließt unter anderem in die Neuerstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, in die Feuerwehren - die FF Mieger erhält beispielsweise einen Übungsplatz bei der Sportanlage in Rottenstein -, in die Rücklage für den Neubau der Schule, in den Gehweg-Lückenschluss zwischen Priedl und Reichersdorf oder in einen neuen LKW für den Wirtschaftshof.



Geh- und Radweg:

Im Rahmen der nötigen Sanierung der Glanbrücke, ein Landesprojekt, will Ebenthal die Rad- und Gehwegverbindung zwischen Josef-Leiner-Straße und Glanbrücke schaffen. Zwischen zwei Varianten musste sich der Gemeinderat entscheiden. Statt einer einfachen Trennlinie entschied man sich für die wesentlich teurere Variante mit Bordsteinkante. 248.000 Euro werden investiert. Felsberger: "Eine solche Trennung zur Straße ist wesentlich sicherer."



Gewerbezone:

Kaufverträge mit drei neuen Firmen für die Gewerbezone wurden fixiert. Die positive Entwicklung im Gewerbepark merkt man auch an steigenden Kommunalsteuereinnahmen.



Straßenbau:

Rund 240.000 Euro wurden für Straßenbau-Projekte vergeben. Größte Brocken sind hier neben der Erweiterung der Gewerbezone West Arbeiten in der Theodor-Körner-Straße und Brauhausstraße.