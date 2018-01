Vize-Weltmeisterin im Line Dance aus Klagenfurt

07.01.2018, 15:42 Uhr

, die Österreich im Line Dance(Newcomer Dance Ex. )vertrat, die Klagenfurterin(13 Jahre alt,tanzt seit 6 Jahren) und die Leibsdorfer Bronze-Gewinnerin(24 Jahre alt, tanzt seit 7 Jahren), vom Austragungsort aus Holland, nach Klagenfurt zurück.Der 12th WCDF World Championship fand in Konigshof,Veldhoven/Eindhoven in Holland von 1.1.2018 – 7.1.2018 statt.Das wöchentliche Training mit den Tanzlehrern Angelika Radda und Eva Richter, hat sich auf jeden Fall durch die erbrachte Höchstleitung ausbezahlt und man darf dazu herzlich Gratulieren.Es wird gleich fleißig weiter trainiert, da die nächst höherer Leistungsstufe angestrebt wird.Vor der Weltmeisterschaft war der letzte Wettbewerb in Mailand und dabei erreichte Sabrina den 1ten Platz und Bianca den 2ten Platz.