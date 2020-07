Dem Virus zum Trotz öffnet das Klagenfurter Kinomuseum mit einer verdienten Sonderausstellung auch im Sommer 2020 seine Pforten.

„Kinodia – Wenn die bewegten Bilder keine Lust zum Laufen haben“ heißt das etwas sperrige und durchaus nostalgische Thema geht es doch um die lokale Kinowerbung, die, so weiß der Chronist Mag. Klaus Pertl in seiner kleinen Geschichte des Themas ‚Kinodia‘ zu berichten, in erster Linie das Publikum im Ortskino erreichen sollte. Die lokalen Vereine, aber auch der Kaufmann von nebenan, konnten so günstig Werbung für ihre Aktivitäten und Artikel schalten. So ein Werbedia war natürlich wesentlich billiger als ein Werbefilm. 8,5 x 8,5 cm zwischen zwei Glasplatten waren diese Kinodias groß und der Vorführer hatte in der Kabine einiges zu tun, um sie auch richtig zu projizieren, denn es bedurfte Fingerspitzengefühl, um die Dias nicht zu lange und natürlich auch nicht zu kurz zu zeigen.

Neben den Werbedias gab es auch noch allgemeine Dias zu Begrüßung des Publikums im Kino und ‚Anstandsdias‘ für die ganz Wilden im Saal das Programm nicht durch unflätige Zwischenrufe zu stören, was bei gewagteren Filmen schon einmal vorkommen konnte.

Die Diapositive sind inzwischen aus den Kinosälen verschwunden, aber die elektronischen Nachkommen der Kinodia gibt es noch immer. Das Kinomuseum präsentiert in seiner Sonderschau 2020 eine kleine Geschichte der Kinodia aus den 1930er bis 1970er Jahren.

Das Kinomuseum, gemeinsam mit der Lendcanaltramway und dem Stadtverkehrsmuseum ist ab 4. Juli 2020 jeweils samstags und sonntags von 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet.

Link zum Klagenfurter Kinomuseum