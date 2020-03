Zwischen dem KAC, dem ersten Fußballverein Kärntens, und dem heutigen Aushängeschild in der Bundesliga, dem WAC, liegen über hundert Jahre.



KÄRNTEN. Seinen Ursprung nahm der Kärntner Fußball in der Landeshauptstadt Klagenfurt: Am 18. September 1909 erfolgte die Vereinsgründung des „1. Fußballklub Klagenfurt“, der im Juni 1911 in „Fußball und Athletikklub“ umbenannt wurde. In den Vereinssatzungen von 1920 ist dann erstmals vom „Klagenfurter Athletikclub“ (KAC) die Rede.

Weg in die „Provinz“



Bis 1918 war der Fußball in Kärnten auf Vereinsebene ausschließlich durch den späteren KAC repräsentiert. Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden in rascher Folge zahlreiche weitere Vereine. Vorerst in Klagenfurt und Villach, ehe der Fußball auch den Weg in die „Provinz“ fand. Einer der letzten Kärntner Traditionsvereine, die in der Zwischenkriegszeit entstanden, war der 1931 gegründete Wolfsberger AC (WAC), das heutige Kärntner Aushängeschild in der Bundesliga.

Meisterschaft ab 1922



Fast als letztes Bundesland (nur das Burgenland startete später) startete Kärnten 1922 eine Meisterschaft. Das hing mit der sich verzögerten Gründung des Kärntner Fußballverbands (KFV) zusammen, aber auch mit der unsicheren politischen und militärischen Lage Kärntens von 1918 bis 1920. 1924 führte der KFV das heute noch gebräuchliche System mit einem Herbst- und Frühjahrsdurchgang ein. Es gab vorerst zwei Leistungsstufen: eine 1. Klasse (Gruppe A) und eine zweite Klasse (Gruppe B).

Erstes „Länderspiel“



Mit „Länderspielen“ waren zwischen 1918 und 1945 Begegnungen der Auswahl-Mannschaften der Bundesländer gemeint. Das erste Länderspiel absolvierte eine Kärntner Auswahl – eine verstärkte Mannschaft des KAC – am 8. Mai 1921 in Leoben gegen die Steiermark.

Erstes Bundesliga-Tor



Am 31. Juli 1949 fasste der Österreichische Fußballbund den Beschluss, eine für ganz Österreich geltende und zwei Leistungsstufen umfassende Bundesliga, Staatsliga genannt, einzuführen. 1962 gelang der Austria Klagenfurt der Aufstieg in die Staatsliga A. Das erste Tor des Kärntner Fußballs in der obersten österreichischen Liga erzielte Norbert Lorber am 9. September 1962 beim Heimsieg gegen SVS Linz in der 76. Minute per Kopf.

Cup-Sieg 2001



Der Nachfolge-Verein der Austria Klagenfurt, der FC Kärnten, sorgte 2001 für den größten Erfolg in der Kärntner Fußballgeschichte: 2001 bezwang die von Walter Schachner trainierte Mannschaft als Zweitligist (und Aufsteiger in die Bundesliga) den damaligen Österreichischen Meister FC Tirol in der Verlängerung des Finales im ÖFB-Cup mit 2:1.

Höhenflug der „Wölfe“



2012 begann schließlich der Höhenflug des Wolfsberger AC unter Präsident Dietmar Riegler. Von Jahr zu Jahr steigerten sich die Lavanttaler in der Bundesliga, schlossen die Meisterschaft 2019 mit dem dritten Platz ab und qualifizierten sich für die Gruppen-Phase der Europa League.

ZUR SACHE

Kärnten stellte in den vergangenen hundert Jahren acht Vereine in der höchsten österreichischen Spielklasse (heute Bundesliga).

• Austria Klagenfurt

• FC Kärnten

• SPG WSG Radenthein/VSV

• SV Spittal

• SV St. Veit

• WSG Radenthein

• Austria Kärnten

• WAC