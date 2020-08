Neues Geschäftsführer-Duo für Airborne Motion Pictures: Simone Stenitzer und Christoph Grün.

KLAGENFURT, WIEN. Marketing-Expertin und Netzwerkerin Simone Stenitzer (44) ist in Kärnten für die Organisation der Tagung "For Sale" und durch das Digitalforum bekannt. Nun bildet sie gemeinsam mit Christoph Grün die Geschäftsführer-Doppelspitze des preisgekrönten Filmproduktionsunternehmens Airborne Motion Pictures mit Sitz in Klagenfurt und Wien. Stenitzer ist für den Kundenkontakt und das Projektmanagement verantwortlich.

Der 39-jährige Grün ist Kreativdirektor des Unternehmens und Mitglied der Austrian Association of Cinematographers.

Stärker und breiter aufstellen

Neue Vermarktungsideen sollen unter den neuen Geschäftsführern her, man will die Erfolgsgeschcihte von Airborne mit 36 nationalen und internationalen Awards in den Genres Filmproduktion, 2D-/3D-Animation, Visual Effects und Motion Design weiterführen.

"Mit der neuen Agentur für Film und Ton eröffnen sich viele neue kreative Betätigungsfelder, die wir bis dato nicht im Fokus hatten. Deshalb werden wir uns in Zukunft stärker und breiter aufstellen", so Stenitzer.

Filme und Animationen fertigte Airborne schon für Unternehmen wie Red Bull, Infineon Technologies, Airport München, Hasslacher Norica Timber, Österreich Werbung, Silicon Alps Cluster, L'Occitane oder die Strabag.