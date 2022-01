Landesrat Martin Gruber (ÖVP) kündigte an, das Rückkaufsrecht am Flughafen Klagenfurt prüfen lassen zu wollen. Mehrheitseigentümer Lilihill reagierte darauf am Donnerstag in einer Aussendung und wirft der Politik "Unternehmensschädigung" vor. Martin Gruber: "Sorgsam mit Landesvermögen umgehen."

KLAGENFURT. Das Hickhack um den Flughafen in Klagenfurt nimmt kein Ende. Am Donnerstag ergriff Mehrheitseigentümer Lilihill in einer Aussendung scharfe Töne. "Der Versuch (...) mitten in der Corona-Pandemie das Rückkaufsrecht durch den Minderheitseigentümer Land Kärnten zuforcieren, bedeutet eine weitere Unternehmensschädigung der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft", wird dort etwa geschrieben. Weiterhin heißt es: "Landesrat Gruber wird seitens des Mehrheitseigentümers Lilihill dringendaufgefordert, sich seiner Verantwortung als Landespolitiker zu besinnen und an einer gemeinsamen konstruktiven Lösung für den Flughafen und für den Wirtschaftsstandort Kärnten mitzuwirken."

Gruber: "Inakzeptable Bedingungen"

Martin Gruber zu den Vorwürfen: "In meiner Verantwortung als Landesaufsicht habe ich darauf zu achten, dass mit dem Landesvermögen am Flughafen Klagenfurt sorgsam umgegangen wird. Deshalb bleibe ich bei meiner klaren Linie, dass ein totaler Ausverkauf von Grundstücken zu inakzeptablen Bedingungen nicht im Sinne der Kärntnerinnen und Kärntner und sicher nicht zum Wohle des Flughafens ist."

Beweislast liege bei Lilihill

Gruber weiter: "Meine Hand zur gemeinsamen Entwicklung dieser wichtigen Infrastruktur bleibt ausgestreckt. Aber es ist die Aufgabe des Mehrheitseigentümers zu beweisen, dass er sich auch um das Kerngeschäft des Flughafens kümmert und nicht nur um Immobilienprojekte.“