Die Pilze haben nun Hochsaison

26.07.2017, 12:17 Uhr

Das Pilzsammeln ist in vollem Gange und viele klau(b)en zu viel. Deshalb wird stark kontrolliert.

Verwechslungsgefahr

KLAGENFURT (lmw). Viele Kärntner machen sich derzeit auf den Weg in die heimischen Wälder, um auf Schwammerlsuche zu gehen. "Vor allemEierschwammerln, Herrenpilze und Parasole sind beliebte Speisepilze",erklärt Herbert Pötz, Leiter der Fachgruppe Pilzkunde vomNaturwissenschaftlichen Verein für Kärnten.Speisepilze wachsen am besten in sauren Fichtenwäldern. Das Pilzwachstum ist regional sehr unterschiedlich: Die Feuchtigkeit sei das Um und Auf."Es besteht beim Pilzsammeln immer eine Verwechslungsgefahr. Deshalbsollte man nur die Pilze sammeln, die man mit Sicherheit kennt, dennPilzvergiftungen kommen immer wieder vor", sagt Pötz. Deshalb sindEierschwammerln auch am beliebsteten, denn da bestehe kaum eineVerwechslungsgefahr. Weitere Speisepilze, die sehr schmackhaft, aberweniger bekannt sind, sind Schuster- und Röhrenpilze oder auchRitterlinge.

Mit 360 kg erwischt

Strenge Kontrollen

Mit allen Tricks

Zur Sache:

Nach wie vor gilt: Zwei Kilogramm Pilze pro Tag und pro Person dürfengeklaubt werden. Steinpilze dürfen nur vom 15. Juni bis 30. Septembergesammelt werden. Diese Beschränkungen führen immer wieder zu Problemen,denn viele halten sich nicht daran und klauben viel mehr, als erlaubtist. "Heimische Gastronomen sind Abnehmer vom Pilz-Klaubern und dasspielt eine große Rolle", sagt Johannes Leitner, Bezirkshauptmann undLeiter der Kärntner Bergwacht. Kärntner und Steirer "klauen", lautLeitner, am meisten Pilze und verkaufen viele davon nach Italien, denndort sind die Pilze sehr begehrt und teuer. "Deshalb machen wir vieleAutobahn-Kontrollen und kontrollieren auch nachts", sagt Leitner.Kontrolliert werden bis zu 4.000 Personen und 2.000 Autos. "360Kilogramm Pilze in einem Auto war die Spitzenmenge, die wir einmalgefunden haben", sagt Leitner. Aber dennoch könne gesagt werden, dassdie Leute disziplinierter geworden seien und es ein verbessertes Pilz-und Kultursammeln gebe.Die Kärntner Bergwacht arbeite bei den Kontrollen stark mit dem Jagdaufseherverband im Gailtal zusammen, aber bei den Mautkontrollenauch mit der Asfinag. "Wir bekommen auch viele Hinweise von derBevölkerung, das funktioniert gut", sagt Leitner. Wenn man mit zu vielenSchwammerln erwischt wird, gibt es eine Geldstrafe bis zu 500 Euro."Wenn man häufiger beim Pilz-Klauen erwischt wird, gibt es Strafen biszur doppelten Höhe", erklärt Leitner. Das Überprüfen sei schwer unddeshalb werden Stichproben an verschiedenen Schlüsselstellendurchgeführt. Zusätzlich bei der Überprüfung hilft die interneKennzeichen-Datei der Kärntner Bergwacht.Die Leute werden, laut Leitner, aber auch immer schlauer, verstecken einen Teil und fahren dann mit dem Auto öfters hin und her, um dierestlichen Mengen abzuholen.Auch das GPS und Trockenanlagen kommen dabei zum Einsatz.Außerdem verstauen viele die Pilze in den Autositzen, haben doppelteBöden oder tarnen sich mit Nobelautos.Insgesamt gibt es zwischen 50 und 100 verschiedene Speisepilze.Eierschwammerln gehen mit einer Baumwurzel eine Verbindung ein, sonst können sie nicht wachsen.Parasole hingegen wachsen am besten am Waldrand oder auf Wiesen und ernähren sich von totem Material.Das Pilzwachstum ist regional sehr unterschiedlich und die Feuchtigkeit ist das Um und Auf. Schwüles Wetterist ideal für das Wachstum.Im Gailtal, Gurktal, Villach Land und Klagenfurt Umgebung findet man immer wieder viele Schwammerln, aberdennoch ist das Pilzvorkommen in den Regionen von Jahr zu Jahr sehrunterschiedlich.