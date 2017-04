Polizeireport: Das war am Wochenende los in Klagenfurt

24.04.2017, 06:53 Uhr

Unbekannte stahlen Geld aus Opferstock, Studentin hatte einen Unfall und ein Mann wurde mit einem Messer bedroht.

KLAGENFURT. Am Sonntag Abend gegen 20.10 Uhr wurd ein 27-Jähriger Spittaler in einem Klagenfurter Gastgarten von einem bisher unbekannten Täter grundlos mit einem offenen Klappmesser bedroht. Der Bedrohte machte ein paar schnelle Schritte rückwärts, woraufhin der Tatverdächtige das Messer wortlos wieder einsteckte und den Gastgarten verließ. Mit einem dunklen Motorroller fuhr er dann an dem Mann vorbei und zeigte eine beleidigende Geste. Eine Fahndung verlief bisher negativ.

Einbruch in Kirche

Autounfall unter Alkoholeinfluss

Täterbeschreibung: Ca. 35 bis 40 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, mittlere Statur, schwarze kurze Haare. Der Unbekannte trug eine graue Jacke und Jeanshosen.Sonntag Früh zwischen 8 und 9 Uhr wurden in eine Klagenfurter Kirche zwei Opferstöcke mit einem bisher noch unbekannten Werkzeug aufgebrochen. Der unbekannte Täter hat zudem eine versperrte Kasse aus der Verankerung gerissen, die auf einem Kerzentisch montiert war. Er stahl sowohl das Bargeld aus dem Opferstock als auch die Münzen aus der Kasse. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.Am Samstag kurz vor Mitternacht hatte eine 21-jährige Studentin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in der Reichenbergerstraße, Richtung Nordwesten, einen Unfall. Auf der Höhe des Hauses Nr. 7 kam sie von der Farhbahn ab, stieß gegen ein geparktes Farhzeug und danach gegen die Säule eines Hauses.Durch herumfliegende Wrackteile wurde noch ein Fahrzeug beschädigt. Die Studentin wurde leicht verletzt; der Alkotest verlief positiv.