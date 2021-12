Im Rahmen der Initiative des Bildungsministeriums „Digitales Lernen“ haben die Schüler der Klosterneuburger Unterstufen über 400 Notebooks erhalten.

KLOSTERNEUBURG. Bildungsstadträtin Maria T. Eder übergab in der Mittelschule Hermannstraße symbolisch einen Teil der über 400 Laptops und Tablets, welche die Schüler der ersten und zweiten Klassen in den Mittelschulen und Gymnasien von Klosterneuburg erhalten, an die begeisterten Schüler – coronakonform vor dem Schultor. Die Direktoren, wie Direktorin Sabine Geyrhofer, Lehrkräfte und Eltern freuen sich über die großartige Möglichkeit und Unterstützung.

„Die Verfügbarkeit von digitalen Lernmöglichkeiten für alle hat, speziell in den Zeiten von mitunter notwendigem Heimunterricht, einen ganz besonders hohen Stellenwert und legt einen essentiellen Grundstein für die Zukunft unserer Jugend in der heutigen, globalisierten Welt“, so Bildungsstadträtin Eder über die Wichtigkeit dieser Aktion.

Die Initiative „Digitales Lernen“ der Agentur für Bildung und Internationalisierung ist Teil des 8-Punkte-Plans für den digitalen Unterricht, dessen Zweck es ist, die pädagogischen und technischen Voraussetzungen für digitales Lernen zu schaffen und Schülern zu gleichen Rahmenbedingungen den Zugang zu allen Arten von Bildung zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Planes werden ab dem Schuljahr 2021 / 22 die 5. und zusätzlich einmalig auch die 6. Schulstufen mit digitalen Endgeräten ausgestattet.

Die Initiative wird vom Bildungsministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung dotiert.

Informationen zur Initiative „Digitales Lernen“ unter: www.digitaleslernen.oead.at