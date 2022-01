teamnature: Bundesforste suchen Naturtalente

Offene Lehrstellen für Forstfacharbeiter – Ferialjobs in ganz Österreich – neuer Karriereauftritt

TULLNERBACH/REGION/Ö. Lernen von und mit der Natur: Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) bieten jungen, motivierten Naturtalenten einen Arbeitsplatz in den schönsten Naturlandschaften Österreichs. Gesucht werden Forstfacharbeiter*innen-Lehrlinge und Ferialarbeiter*innen bzw. Ferialangestellte in den Bereichen (Forstliche) Stichprobeninventur, Grenzvermessung, Naturraummanagement, Jungwuchsmonitoring sowie für Hochbau, Bürotätigkeiten und Hüttenführungen, mit Einsatzorten in ganz Österreich. „Die Lehrlingsausbildung hat bei uns Tradition. Allein in den letzten fünf Jahren begannen knapp 80 Lehrlinge ihre Ausbildung bei den Bundesforsten, die meisten als Forstfacharbeiter*in und Berufsjäger*in. Und auch im Rahmen von Ferialjobs bieten wir jungen Menschen gerne Einblick in die verschiedenen Disziplinen“, so ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager. Online-Bewerbungen für die Lehre zur/zum Forstfacharbeiter*in sind aktuell bis 20. Februar 2022, Bewerbungen für Ferialjobs bis 28. Jänner 2022 (für die Grenzvermessung bis 20. Februar 2022) unter https://karriere.bundesforste.at/Jobs möglich.