Kittenberger Erlebnisgärten - Zu Besuch im Gartenparadies

Jeder der einen Garten besitzt, weiß wie schön es im eigenen kleinen Paradies ist. Zwar immer wieder mit Arbeit verbunden, ist er der ganz persönliche Rückzugsort. Ein Ort der Entspannung und des Wohlbefindens.

Viele werden sie bestimmt kennen: Die Kittenberger Erlebnisgärten

Diejenigen die sie noch nicht kennen, sei es wärmsten ans Herz gelegt ihnen unbedingt einen Besuch abzustatten. Es ist ein besonderer Ort, einmalig in seiner Vielfalt, einmalig in seiner Größe, einmalig in seiner Darbietung. Vom Staunen über's Schmunzeln bis zum Träumen ist für jeden etwas dabei.

49 Gärten bzw. Themenbereiche gibt es zu bewundern und bestaunen, inkl. der weltgrößten Kräuterspirale. Da sich die Kittenberger Erlebnisgärten immer wieder erweitern, gibt es einige Neuzugänge wie der Brunnengarten, den Weißen Austropop Garten (gewidmet Falco) oder den Taubenfluggarten nur um einige zu nennen.

Die Erlebnisgärten bieten viele Möglichkeiten des Verweilens, auf Holzbänken, Liegestühlen und vieles mehr. Man kann sich nieder lassen wo man möchte, die Seele baumeln lassen und einfach genießen, das Ambiente auf sich wirken lassen. In den Gärten wurde viel Wasser eingebunden, ob kleine Bäche, Springbrunnen oder Naturteiche, man möchte am liebsten überall stundenlang verweilen. Blumen aller Art runden die einzelnen Bereiche perfekt ab.

Mancher wird bestimmt inspiriert und kann so die eine oder andere Idee in sein eigenes kleines Paradies einfließen lassen.

Bevor man die Gärten verlässt, kann man sich nochmal gemütlich im Gartenrestaurant niederlassen und einen Kaffee oder ein Eis genießen. Danach kann man auf dem Weg zum Ausgang noch durch das Erlebnis Gartencenter bummeln, bei einer Vielzahl an Pflanzen, Blumen und Gartendeko gustieren, bestimmt für den eigenen Garten etwas entdecken und als Erinnerung an einen schönen Ausflugstag mitnehmen.

Also dann, vielleicht sehen wir uns ja mal in den Erlebnisgärten :-)