MAUTERN. Die Stadtgemeinde Mautern errichtet auf dem Dach des Kindergartens, beim Hochbehälter und dem Friedhofsgebäude eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 37 kWp. Bürgerinnen und Bürger können sich an den PV-Anlagen beteiligen und damit selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Klimaschutz bewegt Mautern

Bürgermeister Heinrich Brustbauer ist vom Erfolg des PV-Bürgerbeteiligungsprojekt überzeugt: „Klimaschutz bewegt uns in Mautern seit jeher. Als e5-Gemeinde zählen wir zu den 50 engagiertesten Gemeinden in ganz Niederösterreich. Diesen Vorsprung möchten wir mit dem Mauterner Sonnenkraftwerk weiter ausbauen, bei dem wir gemeinsam mit den Mauternerinnen und Mauternern PV-Anlagen errichten.“

CO 2 reduzieren

Energiegemeinderat Martin Hofbauer hebt die Bedeutung des Sonnenkraftwerkes für den Klimaschutz hervor: „Mit dem Mauterner Sonnenkraftwerk werden wir die Strommenge für 11 Haushalte produzieren, womit wir jedes Jahr eine Reduktion von 13.000 Kilogramm CO2 erreichen werden.” Martin Ruhrhofer, Bereichsleiter der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstreicht die Bemühungen: „Durch ein Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt können Bewohnerinnen und Bewohner den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen unterstützen und selbst davon profitieren.

„Sonnenbonus“ garantiert

Das „Sonnenkraftwerk Mautern“ soll allen Interessierten die Möglichkeit bieten in den Klimaschutz zu investieren und garantiert davon zu profitieren. Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde können sich ab 500 Euro aufwärts am Projekt beteiligen und erhalten hierfür einen „Sonnenbonus“ in Höhe von 1,77 Prozent Zinsen.

Jetzt Sonnenbausteine reservieren

Mit dem Erwerb eines Sonnenbausteines können sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde am Sonnenkraftwerk Mautern beteiligen. Die Bausteine können im Rathaus oder über die Projektwebsite www.sonnenkraftwerk-mautern-donau.at gesichert werden.