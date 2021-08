Nicht nur uns Menschen kann in den Sommermonaten die Hitze zu schaffen machen.



KREMS. Auch unsere vierbeinigen Stubentiger leiden unter zu langer und vor allem zu hoher Sonneneinstrahlung. Gerade an heißen Tagen ist es unumgänglich Katzen einen schattigen, kühlen Rückzugsort zu schaffen. So bevorzugen es aktuell auch die drei Kremser Katzendamen Phoebe, Jamie und Rhonda ihr Mittagsschläfchen im klimatisierten Wohnbereich abzuhalten. Mehr über den Alltag der drei Fellnasen erfahren Sie auf Instagram @catcateightysix (https://www.instagram.com/catcateightysix/).

(Text: Berger)