Zusammenstoß auf der B37: Ein Lenker starb am Unfallort

KREMS. Ein schwerer Unfall ereignete sich kurz vor Weihnachten am 20. Dezember 2019. Ein 22-Jähriger Lenker aus dem Bezirk Krems fuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Pkw von der Auffahrt Gneixendorf kommend, auf den ersten Fahrstreifen der B37 in Fahrtrichtung Krems an der Donau. Zur selben Zeit lenkte eine 45-Jährige aus dem Bezirk Krems einen Pkw auf dem zweiten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Als ein Auto vor dem 22-Jährigen plötzlich brenste, versucht er den Fahrstreifen zu wechseln.

Dabei dürfte er den Pkw der 45-Jährigen touchiert haben, wodurch dieser in den Gegenverkehrsbereich kam. Zur selben Zeit lenkte ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya einen Pkw auf der B 37 von Krems kommend in Fahrtrichtung Norden.

Es kam zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 45-Jährige verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 45-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde in das Landesklinikum Krems gebracht.